Liquidità alle piccole imprese, apprezzamento di Confcommercio per le proposte di Mirco Carloni

di AMERIGO VAROTTI*

PESARO – In questa difficilissima congiuntura economica determinata dall’emergenza Covid-19 , con la stragrande maggioranza delle imprese chiuse per impedire l’espandersi dell’epidemia e per la necessaria salvaguardia della salute dei lavoratori ( autonomi o dipendenti che siano ), le misure sino ad oggi predisposte dal Governo , per aiutare le imprese a sopravvivere , sono del tutto insufficienti e non in grado di garantire quella liquidità – immediata ed urgente – in grado di fare sopravvivere le imprese. Soprattutto quelle più piccole colpite drammaticamente dalla crisi a causa del crollo dei ricavi e dei fatturati.

Ristoranti , negozi , strutture ricettive , agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche , rappresentanti e mediatori , operatori culturali sono i più danneggiati e , senza interventi immediati , non saranno in grado di resistere e , poi , ripartire.

A fianco delle proposte formulate dalle Associazioni di categoria, leggiamo proposte di comitati e singoli personaggi a volte deludenti e fantasiose se non pericolose ( come quella del famoso comitato di “novelli esperti“ che propone addirittura una amnistia generale!).

Il consigliere regionale Mirco Carloni ha avanzato invece proposte serie, semplici da attuare che speriamo possano essere accolte rapidamente dalla Regione Marche che ha le disponibilità economiche per garantire subito un minimo di liquidità alle piccole imprese ma che sinora non ha fatto nulla.

Così come sosteniamo la Sua proposta di rivedere il tetto minimo stabilito dalla Regione Marche per accedere al fondo centrale di garanzia ( attualmente solo nelle Marche fissato a 150.000 euro ).

Quella di Carloni è certo una proposta chiara e semplice (magari alzando un po’ le percentuali di aiuto!) – nel mare di chiacchiere e proposte inutili – che deve fare da apripista ad un più corposo intervento a livello nazionale come proposto da Confcommercio Marche Nord.

*Direttore Generale Confcommercio Marche Nord

