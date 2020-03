Le 61 persone positive al Coronavirus risiedono in 15 Comuni marchigiani

ANCONA – Come si legge nell’ordinanza, firmata oggi pomeriggio dal presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli, risiedono in 15 Comuni marchigiani le 61 persone risultate, fino a questa mattina, positive al Coronavirus (200 i test effettuati).

La stragrande maggioranza (55 su 61) interessano cinque Comuni della provincia di Pesaro Urbino: 26 a Pesaro, 10 a Fano, 5 a Vallefoglia, 4 a Urbino, 2 Montecalvo in Foglia, 1 a Cartoceto, Gabicce, Colli al Metauro, Tavullia, Sassocorvaro, Sassofeltrio.

Nella provincia di Ancona ci sono quattro persone positive (tre ad Ancona e l’altra ad Osimo); altre due in provincia di Macerata (nella città capoluogo ed a Matelica).

Dei pazienti fino ad oggi positivi 9 sono ricoverati in terapia intensiva, 28 nei reparti di Malattie infettive e 22 si trovano in isolamento. Altre 425 persone si trovano invece in isolamento domiciliare (418 asintomatici e sette con sintomi) e tra queste ci sono anche 65 operatori sanitari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it