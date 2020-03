La Timone Yachts di Senigallia dona materiale sanitario agli Ospedali Riuniti di Ancona

SENIGALLIA – La vicenda Coronavirus sta sconvolgendo tutta l’Italia, dai cittadini alle aziende ed in particolare mette a dura prova tutto il sistema sanitario. Ma anche in questi casi c’è chi rimane con i nervi saldi e allarga lo sguardo oltre ai propri bisogni personali. E’ il caso della Timone Yachts, Azienda marchigiana con sede a Senigallia, dealer Azimut Yachts da oltre 30 anni e specializzata nella vendita e manutenzione di imbarcazioni.

Vista la situazione di emergenza Timone Yachts ha annullato l’appuntamento invernale di marzo dedicato ai suoi Clienti ed ha deciso di utilizzare parte del budget per l’acquisto diretto di materiale sanitario specifico per il Covid-19, così da renderlo fruibile immediatamente. E’ stata scelto come destinatario l’eccellenza regionale della sanità pubblica, gli Ospedali Riuniti di Ancona .

“Abbiamo fatto questa scelta – afferma Luigi Gambelli (nella foto), presidente della società – perché volevamo dare il nostro contributo per affrontare questo difficile momento. Anche noi abbiamo deciso di ridurre l’attività lavorativa in quanto siamo consapevoli che è giunto il momento di fermarsi e restare a casa perché la salute di tutti è il bene più importante.

Abbiamo scelto di supportare la sanità per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza, per la loro e la nostra salute. Ho sempre creduto che da ogni sconfitta ci si risolleva più forti e anche questa volta tutti insieme ce la faremo ”

L’acquisto del materiale è stato concordato con la direzione generale, che ha ringraziato l’imprenditore per il bel gesto, augurandosi che altri imprenditori possano seguire il suo esempio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it