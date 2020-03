In tempi bui anche una buona notizia: è guarito un ragazzo di Senigallia risultato positivo l’8 marzo al Coronavirus

SENIGALLIA – In questi giorni, per fortuna, non ci sono soltanto notizie negative. Oltre a quella specie di “bollettino di guerra” che sta preoccupando sempre più tutti noi, ogni tanto registriamo, con grande piacere, notizie che ci ridanno un po’ di speranza. E’ la notizia positiva di oggi è che c’è anche un senigalliese tra i marchigiani già guariti dal Coronavirus. Si tratta di un giovane, risultato positivo dopo un tampone effettuato l’8 marzo scorso. Dopo essere stato seguito a domicilio, per tutto il periodo di durata della malattia, i due tamponi effettuati sabato 28 e domenica 29, a ventiquattro ore di distanza l’uno dall’altro, sono risultati negativi.

Lo hanno reso noto oggi pomeriggio il dottor Fabrizio Volpini, medico di base a Senigallia e presidente della IV Commissione Sanità della Regione Marche; la dottoressa Daniela Cimini, direttore Uoc Isp – Dipartimento Prevenzione Area Vasta 2 e la dottoressa Vania Moroni, dirigente Sisp Area Vasta 2.

