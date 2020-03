“Garantire al personale della Casa della Salute di Mondolfo e delle altre strutture locali gli indispensabili presidi igienico-sanitari”

Appello del Comitato per la salute pubblica al direttore d’Area Vasta 1 Romeo Magnoni ed al sindaco Nicola Barberi

MONDOLFO – Il Comitato per la salute pubblica di Mondolfo ha inviato ieri – venerdì 20 marzo – una lettera al direttore d’Area Vasta 1, dottor Romeo Magnoni, ed al sindaco del Comune di Mondolfo, dottor Nicola Barberi.

“Lo scrivente Comitato per la Salute Pubblica di Mondolfo – vi si legge – nel ringraziare pubblicamente l’attività quotidiana, continua, fedele, efficiente e coraggiosa del personale delle équipes medico-specialistiche, di continuità assistenziale, di cure primarie, infermieristiche e l’équipe infermieristica dell’assistenza domiciliare la quale, in questa situazione d’emergenza dovuta al virus Sars-CoV 2, continua a garantire l’assistenza ai malati ordinari, tecniche ed ausiliarie della Casa della Salute di Mondolfo e di tutte le altre strutture residenziali, protette e medico ambulatoriali del Comune di Mondolfo, dei volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, preoccupato per un possibile contrarsi della disponibilità dei presidi igienico-sanitari preoccupato per un possibile contrarsi della disponibilità dei presidi igienico-sanitari invita in special modo il signor Sindaco del Comune di Mondolfo a promuovere una raccolta fondi tra i residenti affinché il suddetto personale possa contare sempre sulla buona disponibilità degli indispensabili presidi igienico-sanitari, come le mascherine FFP2, per la tutela dell’altrui salute e di quella degli stessi operatori”.

