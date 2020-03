Fermiamo il contagio! Salite a dodici le vittime nelle Marche, cinque solo oggi

ANCONA – Il Gores, il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria, ha aggiornato questa sera i dati sulla situazione legata al Coronavirus. Nelle Marche ci sono state oggi altre cinque vittime. Il bilancio, purtroppo, incomincia a farsi preoccupante. Le vittime collegate al virus sono, nella nostra regione, già 12.

Oltre ai tre decessi di questa mattina (due uomini di 87 anni ed una donna di 73) sono morti nel primo pomeriggio una donna di 80 anni ed un uomo di 87. Tutti – come viene segnalato – con patologie pregresse. Ma è ovvio che se non fossero stati colpiti dal virus oggi sarebbero ancora vivi.

E’ per questo che bisogna, tutti quanti, far di tutto, per non far circolare il virus. Chi può, quindi, resti a casa. E deve farlo, soprattutto, chi registra i primi sintomi dell’influenza (anche solo con qualche linea).

Oltre alle dodici vittime, nelle Marche, ci sono 323 casi positivi registrati dalla Sod Virologia di Torrette fino a questo momento, su 1250 persone complessivamente testate.

Nella provincia di Pesaro Urbino i casi positivi sono arrivati oggi a 246; nella provincia di Ancona a 63; nella provincia di Macerata restano 9; nella provincia di Fermo restano 5.

E sono sempre di più, purtroppo, anche le persone in isolamento domiciliare: 1.553. (1.422 asintomatiche e 131 sintomatiche).

