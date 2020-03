Emergenza Covid-19, attivata dall’Aicu una raccolta fondi per l’ospedale Carlo Urbani di Jesi

JESI – È attiva da oggi, domenica 22 marzo, una raccolta fondi organizzata dall’Associazione italiana Carlo Urbani Onlus per l’emergenza COVID-19 attraverso il seguente riferimento

IBAN: IT97O0501802600000012494936

Il ricavato della raccolta fondi sarà destinato all’acquisto di materiale sanitario per l’ospedale Carlo Urbani di Jesi.

“Un gesto, spiega il presidente Aicu Tommaso Urbani, per ricordare il contributo del dottor Carlo Urbani nella lotta contro la Sars che possiamo trasformare oggi nell’aiuto ai pazienti e nel sostegno al personale sanitario impegnato in prima linea in questa difficile emergenza”.

