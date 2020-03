Emergenza Coronavirus: pesanti ripercussioni anche per l’aeroporto di Falconara

L’Albania cancella tutti i voli per l’Italia. Anche Volotea sospende i collegamenti con Palermo e Catania

FALCONARA – La difficile situazione del traffico aereo che sta attraversando in particolare l’Italia e dovuta all’emergenza Covid-19 sta portando le compagnie aeree a cancellare molteplici collegamenti.

E’ il caso dell’Albania che al riscontro positivo su due viaggiatori rientrati nella giornata di ieri da Firenze, hanno cancellato tutti i voli per l’Italia. Anche l’aeroporto delle Marche è stato coinvolto con il volo su Tirana che è stato cancellato dalla compagnia Blupanorama per il mese di marzo.

In questo momento anche le linee interne non sono esenti da problemi dovuti al calo del traffico per l’emergenza Covid-19. La compagnia aerea Volotea ha sospeso per il mese di marzo i voli per Palermo e Catania.

