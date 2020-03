Emergenza Coronavirus, la Croce Rossa di Senigallia attiva il supporto psicologico e sanitario via telefono

SENIGALLIA – La CRI opera da sempre per garantire una risposta efficace e tempestiva alle emergenze. In questa pandemia causata dal COVID-19 sta lavorando con tutte le proprie risorse per proteggere e soccorrere la cittadinanza.

Fra i vari servizi che attualmente la Croce Rossa Italiana – Comitato di Senigallia – mette a disposizione della comunità c’è il supporto psicologico e sanitario via telefono.

Tale servizio – con accesso gratuito – si rivolge a chi si trova in isolamento, in quarantena ma anche a tutti i cittadini che possano avere tali necessità e bisogni, operatori della salute e soccorritori inclusi.

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Due i numeri telefonici attivi sono: il 331-6425836 per il supporto psicologico, dove risponderanno gli psicologi del servizio psicosociale di CRI, ovvero il Se.P e il 3472321694 dedicato al supporto sanitario dove si potrà parlare con il personale medico e sanitario di CRI.

Proteggere la salute fisica e mentale, fornire supporto psicosociale sono priorità durante un’epidemia, per assicurare il benessere della popolazione colpita, e contrastare le minacce alla salute pubblica e alla sicurezza che la paura, la stigmatizzazione e convinzioni errate producono. L’accesso all’informazione, la conoscenza della malattia e di come si diffonde, la convinzione di poterne efficacemente contrastare il diffondersi rendono più facile per la popolazione colpita sentirsi supportati e calmi, e seguire le istruzioni date.

Tale supporto telefonico si inscrive nel progetto “I Safe – CRI per le emergenze”, che col supporto della Fondazione Cariverona già da inizio 2020 ha attivato proprio servizi di educazione, prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio del Comune di Senigallia. (Am)

