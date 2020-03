Emergenza Coronavirus, da Italia Viva appello alla Protezione civile: “Fornisca alle farmacie e agli ospedali della provincia di Pesaro Urbino quanto necessario”

PESARO – “Com’è noto il 19 marzo la Protezione civile ha lanciato un appello per reclutare 300 medici come task force contro il Corona Virus con scadenza sabato 20 marzo, termine utile per inviare i curriculum.

In 24 ore hanno risposto 7923 medici.

“Il 26 marzo è stato fatto un bando per la selezione di 500 infermieri e 48 ore dopo hanno risposto in 9400.

Un numero incredibile, che rappresenta la grande prova del corpo medico e paramedico italiano.

“Ad oggi – affermano Alessandra Nencioni e Antonio Sebastianelli del Coordinamento territoriale Pesaro Urbino di Italia Viva – nella provincia di Pesaro Urbino tutti gli ospedali sono in grave sofferenza per il grande numero di casi e tutto il personale sanitario che opera nelle strutture, di qualunque specializzazione, sta lavorando incessantemente contro il virus.

Analogamente in tutto il territorio non sono reperibili i DPI, né le mascherine di tipo chirurgico né di tipo FPP2 e FFP3, necessarie per la protezione nei luoghi di lavoro e per la quotidianità.

“Italia Viva Pesaro Urbino sollecita la Protezione Civile affinché fornisca al più presto i presidi di protezione individuale alle farmacie e agli ospedali; selezioni il personale sanitario e lo destini urgentemente ai presidi del territorio, per coadiuvare medici e paramedici oltremodo provati, affinché possano svolgere al meglio la loro attività di assistenza ai malati e ai loro familiari”.

