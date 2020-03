Emergenza Coronavirus, anche il Comune di Terre Roveresche vicino ai più fragili

TERRE ROVERESCHE – Anche il Comune di Terre Roveresche, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, utilizzando i propri dipendenti e in collaborazione con associazioni di volontariato, volontari singoli e cittadini, sta mantenendo e promuovendo alcuni servizi per la popolazione fragile e sola al fine di limitare al minimo i loro spostamenti.

Nel dettaglio le azioni messe in campo sono le seguenti: (i) mantenimento del servizio, effettuato dall’Impresa Sociale Art. 32, di prelievo ematico a domicilio dei pazienti, (ii) consegna dei farmaci a domicilio (il servizio si attiva direttamente chiamando le farmacie di Terre Roveresche), (iii) consegna della spesa a domicilio (si attiva chiamando il 329-1531768). Per ogni altra necessità e informazione, i cittadini possono contattare direttamente il Comune di Terre Roveresche al 0721 – 97424 (interno 7) o al numero di cellulare sopra indicato.

Inoltre, sempre per limitare di occasioni di spostamento a quelle necessarie, gli Uffici Comunali dei quattro municipi sono aperti, ma l’accesso è consentito esclusivamente per effettuare dichiarazioni di nascita o morte. In tutti gli altri casi, compreso l’accesso al protocollo cartaceo, è consentito mediante appuntamento.

Sempre con la stessa logica e a seguito del Decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, con Ordinanza del Sindaco del 11.03.2020 n. 5, abbiamo deciso di sospendere i mercati settimanali del giovedì, venerdì e sabato nel territorio di Terre Roveresche fino al 03 aprile 2020 compreso.

Da ultimo un appello a tutta la comunità, alla luce del nuovo DPCM del 11 marzo 2020. È il momento della responsabilità che ognuno di NOI deve mettere in pratica, non solo a parole ma con i fatti. Lo sforzo profuso da parte delle Istituzioni, da tutto il personale sanitario (medici, infermieri, OSS), da tutte le forze dell’ordine e di Polizia Locale, il personale dei Comuni e i tanti volontari è senza precedenti. Non vanifichiamo tutto con superficialità e aiutiamo la nostra ITALIA, rispettando le regole per tutelare NOI stessi e soprattutto chi ci sta accanto.

Questo che stiamo vivendo è un periodo critico, contro un nemico forse sottovalutato. Qualcuno ha usato parole molto forti dicendo “siamo in guerra”. E’ vero, siamo in guerra contro un nemico che non possiamo vedere e che si sconfigge con il rispetto delle regole e con la conoscenza.

Mi auguro di cuore che tutti NOI (ad ogni livello Istituzionale e nella società civile), facciamo tesoro di quello che sta succedendo in questo momento. Albert Einstein diceva: <<Nel mezzo delle difficoltà nascono sempre le opportunità>>. Come i nostri nonni hanno imparato una dura lezione dalla guerra e con impegno e dedizione hanno fatto il miracolo italiano, oggi tocca a noi imparare da questa emergenza e adoperarci per assicurare all’Italia un “nuovo miracolo italiano”.

Siamo una NAZIONE e una COMUNITA’ consapevole e matura e se rimaniamo uniti possiamo farcela.

#usciamosolosenecessario

#rispettiamoleregole

#aiutateciadaiutare

#sconfiggiamoilcoronavirus

