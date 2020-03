E’ deceduto a Senigallia Antonio “Bibi” Pierfederici, stimato imprenditore che ha fondato la Comes

SENIGALLIA – E’ deceduto, a Senigallia, uno degli imprenditori più stimati della città: Antonio “Bibi” Pierfederici. E’ stato lui, oltre cinquant’anni fa, a dare vita alla Comes, un’azienda che, nel tempo, è riuscita a consolidarsi fino a diventare un punto di riferimento, non solo per Senigallia ed il suo territorio.

Antonio Pierfederici, per tutti “Bibi”, conosciutissimo e benvoluto a Senigallia, ha cessato di vivere a 87 anni. L’ultima apparizione pubblica il 24 novembre dello scorso anno, quando ha partecipato, a Cesano, all’inaugurazione dell’’ultima creatura della sua azienda: il punto vendita Edilmarket di BigMat Comes, destinato a diventare un nuovo luogo di riferimento dell’edilizia per Senigallia e per le province di Ancona e Pesaro Urbino. E, nell’occasione, è stato proprio Antonio, con accanto i figli Giovanni ed Alessandro, a procedere al taglio del nastro tricolore.

L’ultimo saluto ad Antonio Pierfederici martedì pomeriggio, alle ore 15, nel piazzale dell’Opera Pia Mastai Ferretti, nel rispetto delle nuove disposizioni impartite con l’ultimo Decreto governativo per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Alla moglie Ginetta ed ai figli Giovanni ed Alessandro – ora al timone dell’azienda – le più sentite condoglianze da parte della Direzione e dei collaboratori de l’Altro giornale e di Altro giornale Marche.

