Dalla Fondazione Succisa Virescit e Accademia della Tacchinella 50.000 euro per la nuova terapia intensiva per malati di Coronavirus

Prime adesioni all’appello lanciato dal presidente della Regione, Luca Ceriscioli, per contribuire alla realizzazione, ad Ancona, della struttura emergenziale

SENIGALLIA – Anche la Fondazione Succisa Virescit e l’Accademia della Tacchinella hanno deciso di rispondere positivamente all’appello lanciato dal presidente della Regione, Luca Ceriscioli, per contribuire alla realizzazione, ad Ancona, della struttura emergenziale di terapia intensiva per malati di Coronavirus, garantendo un concreto sostegno con una somma complessiva non inferiore a 50.000 euro.

Questa la lettera inviata al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli dalla Fondazione Succisa Virescit, unitamente all’Accademia della Tacchinella:

“Gentile Presidente Ceriscioli

rispondiamo prontamente e volentieri al suo appello per contribuire alla realizzazione ad Ancona, in tempi brevissimi, della struttura emergenziale di terapia intensiva per malati di Coronavirus.

A questo scopo, dopo un rapidissimo giro di contatti fra gli imprenditori riuniti nell’Accademia della Tacchinella e in Fondazione Succisa Virescit, siamo a garantire un concreto sostegno con una somma complessiva non inferiore a 50.000 euro.

Nel contempo, stiamo attivandoci per poter avviare una ulteriore raccolta fondi allarga- ta, allo scopo di incrementare ulteriormente il contributo.

Ci sentiamo uomini, donne e imprenditori di comunità, legati fortemente alla vita della nostra regione, impegnati ancor di più in frangenti cosi? drammatici e dolorosi per la nostra gente, con umiltà e tangibile solidarietà.

Siamo certi che nella piena condivisione e partecipazione di tutta la comunità, si possa in tempi ragionevolmente brevi, uscire da questa straordinaria crisi sanitaria, sociale ed economica, nel pieno rispetto della salute della persona e dei sui fondamentali bisogni.

Nell’assicurare a Lei e al governo regionale la nostra piena disponibilità, auspicando la massima trasparenza e informazione sui tempi e fattibilità, restiamo in attesa di dettagliate indicazioni sulle modalità di contribuzione.

Distinti saluti

(Fondazione Succisa Virescit e Accademia della Tacchinella: Boxmarche, Cantori alluminio, Dmpconcept, Omce, Paradisi, Sige, So.Mi.Press, Zannini)

