Da Senigallia un canestro speciale della Pallacanestro Goldengas per sostenere chi è in prima linea contro il Coronavirus

SENIGALLIA – Mentre il tifo per la squadra di basket cittadina sopisce in questi giorni, stiamo tutti combattendo, rispettosamente ritirati in casa, la partita più importante e difficile che ci sia mai capitata neanche di immaginare. Tutti i ragazzi, giocatori, tecnici, dirigenti, la famiglia della società Pallacanestro Senigallia, lontani, ma fortemente uniti, partecipano ancora una volta con orgoglio i valori profondi e la sensibilità umana e sociale che la Famiglia Petrolini e il Gruppo Goldengas, esprimono ancora una volta tangibilmente, avendo deciso di sostenere, con una importante somma, gli Ospedali Riuniti Ancona.

Un segno di vicinanza che ci fa sentire ancor più fieri di portare sulle nostre maglie e nel nostro cuore di sportivi e di cittadini senigalliesi, il marchio Goldengas da oltre quindici anni.

Un legame di valori e sentimenti forti e radicati ci unisce, un’intesa profonda e duratura ci accomuna nel modo di intendere lo sport e la vita sociale, la solidarietà.

E se il campionato è ormai praticamente finito a causa della situazione determinata da questa tremenda infezione, si sono quindi sopiti gli incitamenti, fermi i rulli di tamburo, silente il tifo più civile del torneo, troviamo motivo, nel gesto della famiglia Petrolini, per applaudire ancora una volta con entusiasmo e compiacimento, distanti, ma vicinissimi, al canestro più bello e speciale della Goldengas, che ci esalta e ci fa felici in questi giorni tristi.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it