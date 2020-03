CORONAVIRUS / Saliti a 417 i morti nelle Marche: oggi altri 31, 5 senza patologie pregresse

ANCONA – Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono decedute altre 31 persone infettate dal Coronavirus. Con i 31 decessi di oggi il totale sale a 417 (si tratta di 412 marchigiani, 4 residenti fuori regione, 1 all’estero). E la lista, purtroppo, non potrà che allungarsi.

Tra le vittime di oggi ce ne sono anche cinque senza patologie pregresse. E la loro età deve destare anche una ulteriore preoccupazione. Due avevano 68 anni, gli altri 66, 77 e 54 anni. Si tratta di una donna di 54 anni di Treia (Macerata), morta nell’ospedale di Civitanova Marche. Gli altri sono del Pesarese: un uomo di 66 anni e una donna di 68 di Pesaro, deceduti nell’ospedale di Jesi; un 68enne di Vallefoglia, anche lui morto nell’ospedale di Jesi; un 77enne di Fano, che era ricoverato nel Covid hospital di Camerino.

I 31 morti di oggi sono di:

Montegranaro (1, di 61 anni)

Corinaldo (1, di 94 anni)

Recanati (2, di 85 e 88 anni)

Potenza Picena (1, di 76 anni)

Urbino (2, di 83 e 86 anni)

Macerata (1, di 71 anni)

Osimo (1, di 79 anni)

Pesaro (4, di 91, 81, 66 e 68 anni)

Cupramontana (1, di 85 anni)

Falconara (1, di 83 anni)

Urbania (1, di 79 anni)

Vallefoglia (3, di 75, 68 e 87 anni)

Ancona (1, di 85 anni)

Senigallia (1, di 91 anni)

Mombaroccio (1, di 89 anni)

Apiro (1, di 63 anni)

Jesi (2, di 86 e 76 anni)

Sassoferrato (1, 77 anni)

Chiaravalle (1, di 87 anni)

Fano (1, di 77 anni)

Cartoceto (1, di 89 anni)

Porto Sant’Elpidio (1, di 79 anni)

Treia (1, di 54 anni)

Gli ultimi decessi sono avvenuti negli ospedali di Fermo, Senigallia, Civitanova Marche, Ancona-Inrca, Ancona-Torrette, Urbino, Pesaro, Jesi, Camerino e Urbino.

Va anche aggiunto che, su 386 morti, 275 sono uomini, 142 donne. 255 sono della provincia di Pesaro Urbino, 81 della provincia di Ancona, 45 della provincia di Macerata, 28 della provincia di Fermo, 3 della provincia di Ascoli Piceno, 5 sono extra regione. Età media delle vittime: 79,8 anni.

Questa mattina il Gores, il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria, aveva trasmesso la scheda relativa alla situazione generale, aggiornata alle 12 di oggi, e gli esiti delle indagini di laboratorio delle ultime 24 ore. I tamponi risultati positivi sono 185 su 547 analizzati. Il totale dei tamponi positivi sale così a 3.558 su 10.431 test. (sono invece 6.873 i test negativi).

Nella provincia di Pesaro Urbino i contagiati sono ora 1.5.77; nella provincia di Ancona 1.019; nella provincia di Macerata 476; nella provincia di Fermo 246; nella provincia di Ascoli Piceno 179. Ci sono poi 61 casi provenienti da fuori regione.

Sono 168 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, 311 nelle aree di terapia semi intensiva e 531 in reparti non intensivi. Altre 158 persone sono ricoverate in degenze post critiche. Complessivamente i ricoverati negli ospedali della regione sono 1.168.

Al momento, nelle Marche, le persone guarite sono 12. Altri 143 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali e si trovano attualmente in isolamento domiciliare, sotto stretta sorveglianza medica. Il totale dei dimessi è quindi di 155 pazienti.

In isolamento domiciliare ci sono complessivamente 6.523 persone, delle quali 4.766 asintomatiche e 1.757 sintomatiche. Tra queste ci sono 717 operatori sanitari contagiati durante il loro lavoro negli ospedali o negli ambulatori medici. E questo crea grandi problemi in tutte le strutture ospedaliere marchigiane.

