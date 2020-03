CORONAVIRUS / Oggi altre 12 vittime, 10 sono della provincia di Pesaro Urbino

ANCONA – Oggi ci sono state altre dodici vittime legate al Coronavirus. Quasi tutte sono delle provincia di Pesaro Urbino. Per l’esattezza 6 sono del capoluogo (di 63, 79, 81, 92, 91 e 69 anni), 1 di Fano (82 anni), 1 di Monteciccardo (93 anni), 1 di Gabicce Mare (80 anni), 1 di Tavullia (79 anni). Gli altri due sono di Cingoli (88 anni) e Fermo (90 anni).

A questo punto i decessi complessivi nelle Marche sono saliti a 69 (59 delle vittime residenti in provincia di Pesaro Urbino; 6 in quella di Ancona; 2 in quella di Macerata; 2 in quella di Fermo). Gli uomini deceduti sono 50, le donne 19. Età media delle vittime: 80,2 anni.

Tutto questo mentre sono saliti a 1.244 i casi positivi nelle Marche su un totale di 3.194 persone testate. Nell’ultimo bollettino del Gores – il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria – si apprende che domenica se ne sono registrati altri 120. Meno contagiati, quindi, rispetto ai giorni precedenti, soprattutto in provincia di Pesaro Urbino dove ce ne sono stati soltanto 21. E questo è anche dovuto al fatto che molte persone sono rimaste a casa per contribuire, per quanto possibile, a rallentare la diffusione del virus.

Nella provincia di Pesaro Urbino i contagiati sono ora 733 (ma la curva, rispetto ai giorni precedenti – per fortuna – è scesa); nella provincia di Ancona 323; nella provincia di Macerata 117; nella provincia di Fermo 36; nella provincia di Ascoli Piceno 21. Ci sono poi 12 casi provenienti da fuori regione.

Sono 110, invece, le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva e 528 in quelli non intensivi.

In isolamento domiciliare ci sono invece 3.716 persone, delle quali 3.236 asintomatiche e 480 sintomatiche. Tra queste ci sono 408 operatori sanitari contagiati durante il loro lavoro negli ospedali o negli ambulatori medici.

LE TABELLE

