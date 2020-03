Coronavirus, nuove disposizioni anche a Jesi per la prescrizione e la consegna dei farmaci a domicilio

JESI – Il sindaco Massimo Bacci comunica che – in accordo con medici di base, pediatri, farmacie e Croce Rossa – da domani, lunedì 16 marzo, e fino al prossimo 3 aprile viene attivata una procedura agevolata per la prescrizione farmaceutica e la distribuzione del farmaco a domicilio, con l’obiettivo di evitare situazioni di promiscuità sia negli ambulatori che nelle farmacie.

L’iniziativa – che mira a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella città di Jesi – è specificamente indirizzata ai casi di prescrizione a carattere ripetitivo (ad esempio per terapie croniche) e dunque rivolta a soggetti anziani, immunodepressi e/o oncologici, pazienti in quarantena o con malattia conclamata in isolamento domiciliare e per tutti coloro che per motivi di invalidità e/o situazioni di disagio sociale e familiare presentano difficoltà a reperire il farmaco.

Ecco la procedura:

– l’assistito contatta telefonicamente il proprio medico richiedendo la necessaria prescrizione farmaceutica (indicando, se vuole, anche la farmacia dove desidera che venga erogato il farmaco);

– il medico (conoscendo il proprio paziente) decide se attivare il servizio di cui sopra e, sempre telefonicamente, comunica all’assistito il Numero di Ricetta Elettronica (NRE);

– l’assistito telefona alla propria farmacia comunicando l’NRE ed il Codice Fiscale in modo tale che il farmacista stampi autonomamente il promemoria per l’erogazione del farmaco;

– il farmacista a sua volta chiama i volontari della Croce Rossa per il ritiro del farmaco che verrà consegnato a domicilio (solo per tutti quei farmaci che non necessitano di costi aggiuntivi; in caso contrario, sarà il farmacista stesso che si occuperà della consegna a domicilio).

