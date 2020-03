Coronavirus, l’Italia chiude tutto. Conte: “Stop per le attività commerciali tranne supermercati e farmacie”

ROMA – Nella tarda serata di oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato nuove misure restrittive, in tutta Italia, per fronteggiare il contagio del Coronavirus. Ma per poter avere un riscontro effettivo di queste misure si dovranno attendere – come ha detto lo stesso premier – un paio di settimane.

Queste le nuove disposizioni: chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Chiudono anche i negozi, i bar, i pub e i ristoranti (anche se resta consentita la consegna a domicilio). Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità. Resteranno aperti supermercati e farmacie.

Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivando, ove possibile, le ferie ed i permessi. Le fabbriche resteranno aperte ma con adeguate misure di sicurezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it