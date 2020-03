CORONAVIRUS / In isolamento fiduciario anche il sindaco, gli assessori e parte del personale del Comune di Ostra Vetere

OSTRA VETERE – il Coronavirus continua a colpire nel nostro territorio. E dopo Ostra tocca a Ostra Vetere dove sindaco, assessori e alcuni dipendenti comunali sono stati posti in isolamento fiduciario fino al prossimo 20 marzo. La notizia è stata presa dopo che un dipendente comunale è risultato positivo al Coronavirus.

“Il nostro Comune – si legge in una nota diffusa dall’Amministrazione comunale di Ostra Vetere – si è trovato ad affrontare ciò che nessuno di noi osava immaginare e che umanamente ci spaventa, come tutto ciò che non conosciamo e che mette a repentaglio le nostre sicurezze, le nostre abitudini e perfino la nostra vita.

“Abbiamo vissuto ogni giornata in stretto contatto con le istituzioni sovraordinate e con gli altri comuni, confrontandoci e collaborando con tutti coloro che, a vario titolo, stanno cercando con dedizione e impegno, credeteci, straordinari di frenare e contenere questa spietata epidemia.

“Purtroppo non siamo riusciti a impedire al virus di colpire uno dei nostri collaboratori più preziosi e presenti sul campo: un dipendente è risultato positivo al tampone del Coronavirus ed è attualmente ricoverato in ospedale.

“La notizia è arrivata nella tarda serata di mercoledì e tutta la giornata di ieri è stata dedicata alla valutazione della posizione di colleghi e Amministratori, all’avvio dei vari protocolli e all’adozione di nuove misure di sicurezza.

“In seguito ai colloqui avuti con i medici del Servizio Igiene e Sanità pubblica di Senigallia, il sindaco, gli assessori e la maggior parte del personale interno sono stati sottoposti ad isolamento fiduciario con sorveglianza attiva fino alla data del 20 marzo.

“Per tali motivi i servizi verranno assicurati attraverso la prenotazione ai numeri esposti nell’avviso affisso al portone del Comune e nel sito istituzionale nell’apposito link “coronavirus”.

