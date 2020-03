CORONAVIRUS / Avviata anche a Marotta e Mondolfo la sanificazione delle strade

MONDOLFO – E’ iniziata oggi, anche a Marotta e Mondolfo, la sanificazione delle strade e delle zone maggiormente frequentate dalla cittadinanza. Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Anche se il lavaggio delle strade non ha un effetto diretto a combattere la diffusione dell’infezione da Coronavirus, garantirà sicuramente una maggiore pulizia, tanto necessaria in questi momenti di emergenza.

Come si sta ormai verificando in molti Comuni anche l’Amministrazione comunale di Mondolfo si è decisa a mettere in atto questa azione, volta a sanificare le vie più frequentate dalla cittadinanza.

Le strade sono trattate con acqua e ipoclorito di sodio, un prodotto efficace contro una grande quantità di microrganismi, utilizzato per la disinfezione e la pulizia di tutte le superfici lavabili.

