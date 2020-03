CORONAVIRUS / Attivato a Fano un numero telefonico per le persone in isolamento domiciliare

FANO – Nella giornata di oggi si è riunito il Centro Operativo Comunale (Coc), che ha stabilito l’attivazione del numero 0721/887483-85, dedicato a tutti i cittadini fanesi posti nello stato di isolamento domiciliare a causa del “Coronavirus – Covid-19”.

Nell’esattezza, la linea telefonica è destinata esclusivamente a tutte quelle persone, in isolamento domiciliare, che non dispongono di aiuti familiari o extra-familiari e che quindi si trovano isolate. Chiamando a questo numero, attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20, sarà possibile richiedere beni di prima necessità (cibo e medicinali). Nella giornata di domenica il numerò sarà attivo solo per quanto riguarda le richieste di medicinali.

“In questi giorni di emergenza sanitaria – afferma inoltre l’assessore alla Protezione civile Cristian Fanesi – è scattata anche a Fano una forte solidarietà tra i cittadini. Stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di persone che esprimono la volontà di mettersi a disposizione, per dare supporto a chi si trova maggiormente in difficoltà.

“Per tutti coloro che sono fortemente motivati e vogliono mettere a disposizione della comunità, sia in questo momento di crisi, che in futuro, sabato mattina a partire dalle 9, è possibile recarsi presso la sede del Cb Club E. Mattei di Protezione Civile, che si trova all’interno del Codma. L’iniziativa, promossa dalla Protezione Civile e dal Comune di Fano (Assessorato alla Protezione Civile), darà la possibilità a chi lo vorrà – conclude l’assessore Fanesi – di ricevere informazioni sul volontariato e di effettuare anche un piccolo corso per poter dare una mano in questa situazione di emergenza”.

