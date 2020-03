CORONAVIRUS / Anche oggi più contagiati a Senigallia e nei centri del comprensorio

SENIGALLIA – Con quelli di oggi (venerdì) sono saliti a 153, nelle Marche, i decessi collegati al Coronavirus. Si tratta di 107 uomini e 46 donne: 115 sono della provincia di Pesaro Urbino; 23 della provincia di Ancona; 7 della provincia di Macerata; 7 della provincia di Fermo; 1 della provincia di Ascoli Piceno.

Ed il totale dei contagiati è arrivato a 1.981 su 5.170 persone testate. Di questi 138 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 154 nelle aree di terapia semi intensiva e 453 in reparti non intensivi. Altre 97 persone sono ricoverate in degenze post critiche.

Ci sono inoltre 4.934 persone in isolamento domiciliare, 4.165 delle quali asintomatiche e 769 sintomatiche. Tra queste ci sono anche 446 operatori sanitari contagiati durante il loro lavoro negli ospedali o negli ambulatori medici.

E la Regione, attraverso il Gruppo operativo per l’emergenza sanitaria (il Gores), con l’unico fine di fare più chiarezza possibile su una questione molto complessa, ha fornito i dati sui casi positivi, Comune per Comune, aggiornati alle ore 12 di oggi (venerdì 20 marzo).

Ed anche a Senigallia e nel suo comprensorio la situazione incomincia a farsi abbastanza preoccupante. Tra l’altro c’è anche da registrare il primo decesso di un senigalliese – un uomo di 74 anni -. legato al Coronavirus. A Senigallia i casi positivi sono arrivati a 43; ad Arcevia 4, a Barbara 2, a Belvedere Ostrense 5, a Corinaldo 2, a Montemarciano 16, a Ostra 1, a Sassoferrato 7, a Serra de’ Conti 1, a Trecastelli 6.

QUI SOTTO la tabella completa:

