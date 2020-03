CORONAVIRUS / Anche a Corinaldo si cerca di tenere alta l’attenzione: video messaggio di sindaco e capigruppo consiliari / VIDEO

CORINALDO – Anche a Corinaldo si sta cercando, in tutte le maniere, di contenere la diffusione del Coronavirus. La situazione, al momento, è sotto controllo, con soli 2 casi positivi, ma non è certo opportuno abbassare la guardia.

Per coinvolgere maggiormente la collettività è stato anche realizzato un video messaggio dal sindaco di Corinaldo, Matteo Principi, dal capogruppo di maggioranza, Giacomo Anibaldi Ranco e dal capogruppo di minoranza, Luciano Galeotti.

In questi giorni l’Amministrazione comunale ha anche adottato diverse iniziative per andare incontro alle necessità delle famiglie e delle attività economiche locali, duramente colpite in questo delicato e complesso momento. L’Amministrazione comunale sta anche collaborando fattivamente con le autorità sanitarie e con le forze dell’ordine.

QUI SOTTO il video:

