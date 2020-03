Coronavirus, a Senigallia posticipato al 16 aprile il pagamento della prima rata della Tari

SENIGALLIA – Nell’ambito delle misure precauzionali volte a ridurre la diffusione del virus Covid-19, il sindaco Maurizio Mangialardi ha disposto la posticipazione al 16 aprile del pagamento della prima rata della Tari 2020.

La decisione, presa anche in ottemperanza alle direttive del governo in materia e all’ultimo Dpcm del 9 marzo, intende limitare la circolazione dei cittadini ed evitare assembramenti di persone, nonché situazioni di potenziale contagio nelle varie sedi in cui può essere effettuato il pagamento. Restano al momento invariate le altre scadenze già fissate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it