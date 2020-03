Corinaldo piange Manuel Giovannelli trovato senza vita nel mare di Malta

CORINALDO – Un quarantaduenne di Corinaldo, Manuel Giovannelli, è stato trovato senza vita a Malta. L’uomo, di professione veterinario, si trovava nell’isola per motivi di lavoro.

La scomparsa di Manuel era stata segnalata giovedì 5 marzo e la polizia maltese aveva subito diffuso un avviso di ricerca in tutta l’isola.

Purtroppo, nella tarda serata del giorno dopo – venerdì – il corpo ormai privo di vita di Manuel Giovannelli era stato rinvenuto nelle acque antistanti Keirkewwa e recuperato dal personale di una motovedetta delle Forze armate maltesi.

Sulle circostanze della morte è stata subito aperta un’inchiesta, affidata al magistrato Marsanne Farrugia. Nulla viene escluso, al momento. Tra le ipotesi principali della tragedia quelle di un improvviso malore mentre il veterinario corinaldese si trovava in riva al mare o di una caduta in acqua.

L’inattesa notizia del decesso di Manuel Giovannelli si è subito diffusa a Corinaldo dove l’uomo era molto conosciuto, così come la sua famiglia.

La bara con il corpo di Manuel Giovannelli arriverà questa mattina (venerdì) all’aeroporto di Fiumicino. La partenza per Corinaldo è prevista per le ore 12. Nel pomeriggio la camera ardente.

La mamma di Manuel, la signora Anna Grossi, ha dedicato al figlio una poesia che vogliamo proporre:

“ LE ALI CHIUSE ”

Arriva il momento

in cui devi fermarti…

perché tu sei la persona

che corre sempre …

per tutti e … ti rendi conto

che sei stanco…

Stanco di capire,

stanco di regalare

il tuo tempo

di correre in aiuto

di chi … per te,

non accenna un passo.

E allora ti fermi

perché hai bisogno

di chiudere le ali

di capire … di pensare.

Per andare incontro

a un altro giorno,

al tuo futuro …

in compagnia dei sogni

e dei tuoi pensieri.

Saprai rialzarti, camminerai,

sorriderai … sospirerai

guarderai il cielo e saprai …

che potrai tornare

di nuovo … a volare.

Come solo i gabbiani

sanno fare …

nell’infinita idea …

di libertà. (Anna Grossi)

Alla famiglia di Manuel Giovannelli, improvvisamente colpita da questa gravissima perdita, le condoglianze più sentite della Direzione e di tutti i collaboratori de l’Altro giornale

