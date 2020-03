Contributi, agevolazioni e rateizzazioni dei tributi: a San Costanzo interventi per aiutare famiglie, imprese e attività commerciali

SAN COSTANZO – Per affrontare l’emergenza Coronavirus l’Amministrazione comunale sta già lavorando su un pacchetto di proposte che include ipotesi di contributi, proroghe, agevolazioni e rateizzazioni dei tributi comunali. “In questo difficile momento per i nostri cittadini – fanno sapere il sindaco Filippo Sorcinelli e il vice sindaco e assessore al Bilancio Omar Ciani – la responsabilità che ricopriamo come amministratori è massima e ci impone di cercare soluzioni mirate, fattibili e concrete per le famiglie, imprese, attività economiche e commerciali che risiedono sul nostro territorio. Nonostante i vincoli di Bilancio siano molto rigidi e poco manipolabili, si stanno studiando azioni da mettere in campo che possano tendere una mano a tutti i soggetti in difficoltà, senza andare ad aggravare in maniera negativa sul bilancio dell’ente e soprattutto cercando di non tagliare capitoli di spesa a discapito dei cittadini.

Missione sicuramente non facile in quanto ancora ad oggi non abbiamo date certe sulla fine di questa emergenza che ha colto tutti all’improvviso, nelle prossime settimane con una situazione sanitaria che ci auguriamo più chiara, sapremo dare direttive più precise e pubblicheremo le misure che sino ad ora sono state pensate.

“Non ha senso parlare sin da subito di cifre e di scontistiche perché come detto sopra, non riusciamo ancora a quantificare le problematiche che questo virus sta creando, appena le acquee si calmeranno saremo pronti sin da subito col nostro pacchetto di proposte ad agevolare il commercio e l’economia del nostro paese.

“Sicuramente per adesso possiamo anticipare e tranquillizzare le famiglie dicendo loro che le scadenze di carattere scolastico avranno una proroga e che per quanto riguarda il mese di Marzo e Aprile, ci sarà l’esenzione del pagamento delle refezioni e del trasporto per le scuole di ogni ordine e grado. Posticipata inoltre anche la scadenza della prima rata Tari, con possibilità di ulteriore dilazione”.

