Consegnati al 118 dal Rotaract Club di Senigallia i sanificatori per le ambulanze



SENIGALLIA – Grazie alle tante donazioni ricevute proseguono le consegne all’ospedale di Senigallia tramite l’utilizzo dei fondi raccolti con la campagna di fundraising lanciata dal Rotaract Club, assieme al Rotary Club e con il supporto del Comune di Senigallia.

“Con purtroppo qualche giorno di ritardo rispetto alla data che ci era stata comunicata e che avevamo indicato nello scorso comunicato stampa – si legge in una nota del Rotaract – , sono stati consegnati martedì 21 marzo i sanificatori per i mezzi del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza del nostro ospedale cittadino.

Ricordiamo che la lista della strumentazione utile all’ospedale ci viene girato in maniera costante dalla responsabile del reparto Codiv, che si occupa anche di raccogliere le richieste relative al materiale sanitario che proviene dal personale ospedaliero.

Chi non lo ha ancora fatto e vuole dare il proprio contributo può venire a trovarci sulla nostra pagina facebook, può seguirci durante le nostre dirette su Radio Velluto, oppure può accedere al sito della raccolta fondi attraverso il link http://tiny.cc/2id9kz.

È possibile donare anche tramite bonifico bancario:

BCC OSTRA E MORRO D’ALBA

IBAN: IT91O0870421300000000014813

Intestato: ROTARACT – 2090 DISTRETTO CLUB DI SENIGALLIA

Causale: CORONAVIRUS – OSPEDALE DI SENIGALLIA

