Con l’ultimo Decreto prorogata al 31 agosto la validità dei documenti di riconoscimento e identità scaduti o in scadenza

SENIGALLIA – Si informa la cittadinanza che come previsto dal Dpcm dello scorso 17 marzo, recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o con scadenza successiva alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, è prorogata fino al prossimo 31 agosto.

La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it