Con le nuove donazioni acquistato altro materiale per il reparto Covid dell’ospedale di Senigallia

SENIGALLIA – Il Rotaract, il Rotary e il Comune di Senigallia ringraziano tutti i donatori che con il proprio contributo stanno partecipando alla raccolta fondi a sostegno del reparto Covid del nostro ospedale cittadino.

“Ci teniamo ad aggiornarvi costantemente sulla situazione economica della raccolta fondi – si legge in una nota -, ormai arrivata a più di 33.000 euro tra donazioni sulla piattaforma web GoFundMe e bonifici bancari, e sull’utilizzo che a questo punto quasi giornalmente si sta facendo dei soldi donati a fronte della lista di materiale da acquistare che ci viene passata dalla dott.ssa Arabella Aguzzi, l’infermiera della Direzione medica addetta all’emergenza Codiv-19 su incarico della dott.ssa Stefania Mancinelli, Direttore medico del presidio Unico Ospedaliero Senigallia, Jesi e Fabriano.

“In questi giorni abbiamo acquistato (un grazie va alle vostre donazioni e alla disponibilità di tanti fornitori che ci sono venuti incontro in questa emergenza), 500 camici non sterili, 86 tute integrali, altre 2 visiere di plastica e 1500 mascherine da un’azienda di Genova.

In arrivo anche i termometri laser richiesti dal personale ospedaliero che opera all’interno del reparto Codiv, utilissimi per misurare la temperatura dei pazienti senza un contatto diretto.

“La lista della strumentazione utile all’ospedale è unica e l’elenco ci viene girato in maniera costante dalla responsabile del reparto Codiv, che si occupa anche di raccogliere le richieste relative al materiale sanitario che proviene dal personale ospedaliero.

“Chi non lo ha ancora fatto e volesse dare il proprio contributo può venire a trovarci sulla nostra pagina facebook oppure può accedere direttamente al sito della raccolta fondi attraverso il link http://tiny.cc/2id9kz.

È possibile donare anche tramite bonifico bancario:

BCC OSTRA E MORRO D’ALBA

IBAN: IT91O0870421300000000014813

Intestato: ROTARACT – 2090 DISTRETTO CLUB DI SENIGALLIA

Causale: CORONAVIRUS – OSPEDALE DI SENIGALLIA

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it