Castelplanio, il sindaco Badiali: “Grati alla famiglia Fileni per il generoso contributo, aiuteremo chi è in difficoltà”

CASTELPLANIO – “A nome dell’intera comunità di Castelplanio ringrazio la famiglia Fileni per aver inserito il nostro Comune, che ospita un importante stabilimento, tra i beneficiari del generoso contributo offerto per far fronte all’emergenza Coronavirus”.

Sono le parole del sindaco Fabio Badiali che aggiunge: “Abbiamo già previsto che tali risorse saranno destinate per far fronte al sostegno dei soggetti più fragili (anziani e persone con disabilità) e delle famiglie maggiormente in difficoltà.

Esempi come quelli della famiglia Fileni, che è intervenuta fortemente anche a supporto della sanità regionale e con un supplemento di attenzione alla tutela dei propri dipendenti, rafforzano la coesione sociale del nostro territorio e mettono in luce ulteriormente l’importanza di questa realtà produttiva che è motivo di orgoglio per tutti noi”.

