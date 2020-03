Capannone agricolo in fiamme alla periferia di Jesi

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 14:45, in via Roncaglia, a Jesi, per l’incendio di un capannone agricolo.

Sul posto 4 automezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno coinvolto completamente l’intera struttura. L’edificio è stato reso inagibile.

