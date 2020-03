Bambino della scuola dell’infanzia positivo al Coronavirus: in isolamento i compagni di classe ed il personale

PESARO – Tra i 97 casi positivi al Coronavirus (79 nella sola provincia di Pesaro Urbino) c’è anche un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia di Vallefoglia.

Ed appena c’è stata la conferma della positività sono stati presi provvedimenti per tutelare tutta la comunità scolastica. Per cui i piccoli che frequentano il plesso scolastico, così come il personale docente e tecnico, sono stati subito posti sotto sorveglianza sanitaria nelle loro abitazioni.

