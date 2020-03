Attività produttive, ecco chi può rimanere aperto: c’è tempo fino a mercoledì per organizzarsi

PESARO – C’è tempo fino a mercoledì per adeguarsi alle nuove disposizioni del Decreto firmato dal Governo il 21 marzo. In base alle nuove disposizioni la CNA di Pesaro e Urbino informa che le attività produttive che sono sospese perché non essenziali possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile – smart working.

In base al DPCM in vigore dal 23 marzo al 3 aprile 2020, ma operativo per tutti dal 25 marzo restano aperte le seguenti attività:

tutti i supermercati e i negozi di generi di prima necessità, senza restrizioni di giorni e orari

farmacie e parafarmacie

servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari

tutti i servizi essenziali come i trasporti

le attività accessorie e funzionali a quelle essenziali

le attività produttive rilevanti per la produzione nazionale

Il testo finale del DPCM fa inoltre salve anche le attività professionali.

L’elenco delle attività essenziali

L’elenco allegato al DPCM del 22 marzo include un’ottantina di codici Ateco che comprendono il settore alimentare, l’agricoltura, i settori della carta, della plastica, del vetro e della gomma, il farmaceutico, il chimico, l’industria tessile (escluso l’abbigliamento), i trasporti, la produzione di energia, la distribuzione dei servizi essenziali (acquedotti, raccolta e smaltimento dei rifiuti ecc.), ma anche le attività di manutenzione e riparazione di apparecchi, macchine e macchinari vari. Esclusa dal blocco anche la filiera dell’aerospazio e della difesa. In tutte le attività che potranno rimanere aperte resta valida la necessità di attenersi al protocollo sulla sicurezza del lavoro firmato da imprese e sindacati.

Aperte le attività funzionali alla continuità delle filiere

Il DPCM tuttavia specifica che, al di là delle attività elencate nell’allegato, “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”.

Un’altra previsione molto importante contenuta nel DPCM è che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”.

Inoltre “sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale”.

Queste tre ultime disposizioni accolgono le istanze della CNA che chiedeva un periodo cuscinetto di 48 ore per sistemare le attività prima della chiusura. Il tempo necessario per poter fermare le attività in sicurezza e flessibilità nel poter gestire la spedizione di eventuali merci già in partenza e/o destinate all’export. La CNA ha chiesto almeno 48 ore, per consentire alle imprese di porre in essere tutte gli interventi indispensabili alla chiusura degli impianti, alla gestione del personale, dei clienti e fornitori, di evadere gli ordini.

La lista dei codici Ateco

Ecco l’elenco ufficiale dei codici Ateco delle attività essenziali che NON sono bloccate dal nuovo DPCM. Il Decreto (qui il testo ufficiale uscito sulla Gazzetta Ufficiale) specifica che “l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze”.

DESCRIZIONE Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali Pesca e acquacoltura Estrazione di carbone Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale Industrie alimentari Industria delle bevande Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali Fabbricazione di spago, corde, funi e reti Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro Fabbricazione di imballaggi in legno Fabbricazione di carta Stampa e riproduzione di supporti registrati Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Fabbricazione di prodotti chimici Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici Fabbricazione di articoli in gomma Fabbricazione di articoli in materie plastiche Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura Fabbricazione di macchine per I t industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza Fabbricazione di casse funebri Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Gestione delle reti fognarie Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Ingegneria civile Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni Manutenzione e riparazione di autoveicoli Commercio di parti e accessori di autoveicoli Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco Commercio all’ ingrosso di prodotti farmaceutici Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto Commercio all l ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte Trasporto marittimo e per vie d’ acqua Trasporto aereo Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti Servizi postali e attività di corriere Alberghi e strutture simili Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attività legali e contabili Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche Ricerca scientifica e sviluppo Attività professionali, scientifiche e tecniche Servizi veterinari Servizi di vigilanza privata Servizi connessi ai sistemi di vigilanza Attività di pulizia e disinfestazione Attività dei call center Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Istruzione Assistenza sanitaria Servizi di assistenza sociale residenziale Assistenza sociale non residenziale Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali Riparazione e manutenzione di computer e periferiche Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

