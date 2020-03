Arrivate nelle Marche 300 mila mascherine per gestire meglio l’emergenza sanitaria

ANCONA – Questa notte sono arrivate dalla Protezione civile 300 mila mascherine e da oggi si provvederà alla distribuzione.

Il presidente Luca Ceriscioli ha commentato: “Questa è la notizia che attendevamo. E’ veramente un passo importante perché ci aiuta a gestire meglio l’emergenza. Sono 150 mila FFP2 e 150 mila chirurgiche, strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza. Ora attendiamo altro materiale”.

