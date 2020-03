Arrivate negli ospedali le indispensabili protezioni per medici ed infermieri

ANCONA – L’altro giorno l’allarme: all’ospedale di Torrette – e in tutti gli altri della regione, da Senigallia, a Urbino, a Fermo, a San Benedetto, a Camerino e via di seguito -, dove sono in trattamento i pazienti contagiati dal Coronavirus, c’è carenza di Dpi, cioè dei dispositivi di protezione individuale che servono per proteggere gli infermieri e i medici dai pazienti positivi durante l’assistenza.

Ed oggi, finalmente, i dispositivi, soprattutto le mascherine (tante ed adeguate, chirurgiche e con filtro) sono arrivati.

Negli ultimi giorni il materiale era infatti giunto in Italia, sia dalla Cina, sia dalla Russia, ma non era pervenuto nelle strutture ospedaliere marchigiane. Finalmente oggi una buona notizia per tutti gli operatori sanitari impegnati in una difficile battaglia. Spesso anche contro la burocrazia.

