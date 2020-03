Anche il Panathlon Club di Senigallia si mobilita per sostenere l’emergenza sanitaria

SENIGALLIA – Il Panathlon Club di Senigallia si mobilita per sostenere l’emergenza sanitaria in atto, aderendo all’iniziativa promossa dal Distretto 5 che comprende Emilia Romagna e Marche in pieno accordo con il Governatore Professor Lucio Montone.

Il presidente del Panathlon Club di Senigallia, dottor Stefano Ripanti, ha subito compreso e aderito all’iniziativa proposta, inviando una lettera a tutti i soci del sodalizio senigalliese dove vengono spiegate le nobili motivazioni della scelta.

“Care amiche e cari amici, in questi giorni mi sono recato più volte in ospedale e ho potuto constatare la situazione di emergenza che la NOSTRA struttura sta vivendo, per questo, dato che tutte le nostre attività sono ferme fino a che la situazione non sarà completamente tornata alla normalità, mi sento di aderire all’iniziativa del nostro

distretto che ha deciso di devolvere il costo di una conviviale alla struttura ospedaliera di competenza. Penso che con il contributo di tutti sicuramente in breve tempo usciremo da questa drammatica situazione. Un abbraccio a tutti e #iorestoacasa #andràtuttobene Il presidente, Stefano Ripanti”.

“In questo momento così difficile – ha detto il presidente Ripanti – non potevamo no essere presenti, sicuri che ogni contributo potrà essere di aiuto e che tutti insieme riusciremo a superare questo momento altamente impegnativo per tutti”.

