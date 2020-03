Anche dai balconi e dalle finestre di Senigallia un significativo contributo al maxi concerto per l’Italia

SENIGALLIA – Ai tempi del Coronavirus si continua a dar sfogo alla fantasia. Ed oggi pomeriggio, alle ore 18 in punto, in molti hanno preso in mano il loro strumento musicale preferito, per mettersi a suonare dalla finestra o dal balcone di casa.

L’appello dell’Italia dei social ha fatto riaccendere ovunque i quartieri. Ed in tanti si sono dati appuntamento fuori dai balconi, intonando canzoni e condividendo momenti di socialità nonostante l’isolamento del Paese. Tutti rigorosamente in casa, ma insieme. Con la musica come terapia contro la paura del Covid-19.

Con questo flashmob il nostro Paese ha dato così vita, anche se soltanto per pochi minuti, ad un gigantesco concerto gratuito. Ed anche a Senigallia sono state diverse le adesioni.

Dal balcone della chiesa di Santa Maria della Neve, al Portone, due sacerdoti, don Davide Barazzoni e don Stefano Basili, alle 18 in punto, con la chitarra in mano, seguendo l’invito, hanno dato il loro contributo al concerto per l’Italia con una apprezzatissima esibizione.

Ma non finisce qui. Domani, sabato 14 marzo, alle ore 12, tutti alle finestre per un lungo applauso di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando per noi negli ospedali e di incoraggiamento a noi tutti. Un gesto semplice per unire le nostre mani e continuare a sperare.

Ed un po’ ovunque sono comparse in questi giorni anche tante bandiere tricolori esposte dalle finestre o sulle ringhiere. Bandiere che non si vedevano dai tempi dei campionati mondiali di calcio. Ma questa volta hanno un significato diverso.

