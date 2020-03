Al via a Senigallia il servizio della Croce Rossa per la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci ad anziani, persone fragili e immunodepressi

SENIGALLIA – Dopo il protocollo sottoscritto con la Caritas, l’Amministrazione comunale sceglie di sostenere anche l’iniziativa del Comitato di Senigallia della Croce Rossa Italiana per offrire un servizio di consegna a domicilio della spesa e di farmaci ad anziani, persone fragili e immunodepressi.

Per richiedere la prestazione è sufficiente chiamare il numero verde 800 06 55 10 e concordare con gli operatori la consegna a domicilio che sarà svolta da uno dei tanti volontari della Croce Rossa Italiana. La richiesta può essere anche inoltrata inviando un sms al numero 43 53 535: un operatore provvederà a ricontattare l’utente quanto prima.

“Un grande ringraziamento al Comitato senigalliese della Croce Rossa Italiana e al suo presidente Andrea Marconi – afferma il sindaco Mangialardi – per un’iniziativa che abbiamo scelto di sostenere con convinzione, poiché va a potenziare la rete di assistenza a favore dei soggetti più deboli, in modo che anche in questa drammatica fase di emergenza solidarietà e inclusione sociale non vengano mai meno e nessuno sia lasciato indietro”.

