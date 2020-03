Agli arresti domiciliari evade ripetutamente: il giudice dispone la custodia cautelare in carcere

MONTEMARCIANO – Venerdì pomeriggio i carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno arrestato un uomo di 38 anni, in esecuzione di una ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona.

L’uomo, residente a Falconara Marittima ma domiciliato a Montemarciano, alcuni mesi fa era stato denunciato dalla ex compagna per il reato di atti persecutori, e dal mese di dicembre era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’abitazione di Montemarciano, col permesso di uscire in determinate fasce orarie per recarsi ad Ancona, dove lavora come operaio alle dipendenze di una ditta.

Dal mese di gennaio però i carabinieri hanno verificato che per ben sei volte l’uomo ha violato le disposizioni imposte dal giudice, rendendosi responsabile del reato di evasione. In due di quelle circostanze è stato tratto in arresto in flagranza di reato, essendo stato rintracciato all’esterno dall’abitazione al di fuori dei permessi previsti. Negli altri quattro casi i militari hanno accertato in un secondo momento le violazioni commesse, relative ai permessi di cui fruisce per recarsi a lavoro.

Dopo aver verificato le varie infrazioni, i carabinieri di Montemarciano hanno comunicato il tutto al Tribunale di Ancona, che ha disposto l’aggravamento della misura già applicata, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. Venerdì i militari hanno quindi dato esecuzione al nuovo provvedimento ed hanno condotto il 38enne al carcere di Ancona Montacuto.

