A Pianello di Ostra terminati i lavori di messa in sicurezza del fiume Misa

OSTRA – Si sono appena conclusi i lavori di riprofilatura dell’argine e di ripristino della sponda destra del fiume Misa, in via della Chiusa, nella frazione Pianello di Ostra. Si è aggiudicata l’appalto la Ditta Duezeta Costruzioni s.r.l. di Ascoli Piceno, che ha concluso i lavori in poco più di due settimane.

L’intervento era richiesto ormai da tempo: dal 2014, quando l’alluvione ha provocato una grave erosione sulla sponda, i mancati interventi di contenimento del danno hanno favorito l’aggravamento della situazione, messa a rischio ad ogni nuova pioggia. Nello scorso mese di giugno, la pioggia abbondante ha costretto l’Amministrazione Fanesi ad intervenire dapprima con la riduzione della carreggiata stradale, di parte di via della Chiusa, ad una sola corsia, per non interdire del tutto lo scorrimento dei veicoli, ma garantire la sicurezza del transito. Poi la ricerca costante di un confronto con la Regione e le continue segnalazioni della gravità del problema hanno portato all’individuazione di un percorso condiviso, che ha avuto come esito una progettazione ad hoc ed un investimento economico, da parte della Regione, di oltre sessanta mila euro, a totale copertura dei lavori.

A difesa della sponda destra del Misa, nel tratto interessato dal dissesto, è stata innalzata una scogliera di pietra di montagna, che ha permesso di ripristinare il corretto scorrimento del fiume. L’intervento ha, inoltre, permesso di rafforzare il sottofondo stradale, consentendo la riapertura della viabilità nei due sensi di scorrimento in piena sicurezza. L’erosione aveva provocato la caduta di alcune querce: in collaborazione con l’ASSAM l’Amministrazione provvederà alla piantumazione di nuovi esemplari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it