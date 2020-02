Viaggiava con mezzo chilo di droga sull’Intercity Roma-Ancona: giovane nigeriana arrestata a Falconara

FALCONARA – Gli agenti della polizia ferroviaria di Falconara hanno arrestato una ragazza nigeriana, trovata in possesso di quasi mezzo chilo di marijuana.

Gli agenti della Polfer, in servizio di scorta viaggiatori sul treno Intercity Roma – Ancona, si sono insospettiti dall’atteggiamento particolarmente agitato della giovane e, soprattutto, per il fatto di averla notata scendere nella stazione di Falconara, nonostante fosse in possesso di un regolare biglietto con destinazione Ancona.

La giovane nigeriana – 25 anni – è stata quindi accompagnata negli uffici della polizia ferroviaria, presenti nella stazione di Falconara, dove gli agenti hanno approfondito il controllo notando, all’interno della borsa, un involucro di cellophane, contenente circa 500 grammi di marijuana.

La ragazza è stata quindi arrestata per il reato di illecita detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti ed accompagnata in carcere. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora anche due telefoni cellulari, sequestrati alla giovane nigeriana.

