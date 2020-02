Una mostra a Fano sui segreti del Mare Adriatico

FANO – Il mare Adriatico è un bene preziosissimo per la città di Fano. La nostra città fonda la sua storia e le sue tradizioni su questo nostro patrimonio ambientale.

Negli ultimi anni questa sottile lingua di Mare ha attraversato preoccupanti cambiamenti che stanno mettendo seriamente in pericolo gli organismi che lo popolano.

Questo anno il carnevale di Fano ha un tema ambientale, dal titolo “I sentieri dell’eco: casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra”

In collaborazione con l’ente carnevalesca, l’associazione naturalistica Argonauta di Fano ha deciso di programmare una mostra, dedicata al nostro Mare Adriatico.

Nella mostra sarà possibile osservare tanti organismi che popolano la nostra costa e non solo. Saranno presenti specie rare, minacciate e specie in espansione. Un modo per conoscere dal vivo gli abitanti marini che vivono qui vicino a noi.

La mostra sarà visitabile nella sede dell’associazione naturalistica Argonauta in via P. Malatesta 2, in centro a Fano. Si trova accanto ala chiesa di San Francesco, a pochi passi dal comune di Fano.

La mostra è gratuita e sarà visitabile tutti i sabati e le domeniche, dal 8 al 20 febbraio 2020, la mattina dalle 10.00 alle 12.00 il pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30. Sabato 15 la mostra rimarrà aperta fino alle 24.

L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato 8 febbraio alle ore 15.00.

Per chi volesse osservarla in orari differenti da quelli riportati nella locandina, può contattare Cristian al 3286163202

