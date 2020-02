Un nuovo impianto per Trecastelli: inaugurato il campetto polifunzionale di Castel Colonna

TRECASTELLI – Si è tenuta oggi a Trecastelli, alla presenza di cittadini, ragazzi, autorità civili, religiose e militari, l’inaugurazione del nuovo campetto polifunzionale in via dei Tigli, nella municipalità di Castel Colonna.

Hanno presenziato alla cerimonia anche il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, il sindaco di Trecastelli e la Giunta comunale, il comandante dei Carabinieri di Trecastelli Paolo Bajo.

A dare il benvenuto ai presenti è stato il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli, che ha espresso l’entusiasmo per la riapertura di una considerevole struttura polivalente per il territorio. il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo ha poi sottolineato l’importanza di luoghi dedicati alla socializzazione e allo sport, che rappresentano un punto di unione per la comunità.

Il presidente di Pro Castel Colonna Mirco Minucci ha salutato e ringraziato il pubblico e, subito dopo, il presidente del Panathlon di Senigallia Stefano Ripanti e il fiduciario Marche Coni Vittorio De Salsi hanno donato la Targa dei valori dei genitori e dei ragazzi, in segno di augurio al nuovo edificio.

Dopo la benedizione del parroco di Trecastelli don Paolo Campolucci, il sindaco di Marco Sebastianelli e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo hanno tagliato il nastro.

La cerimonia si è conclusa con l’esibizione dei bambini delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Nori De’ Nobili, che hanno cantato l’Inno d’Italia. Il campetto sportivo polifunzionale sarà subito utilizzabile e consentirà di svolgere diverse discipline sportive. La gestione dell’impianto sarà a cura di Pro Castel Colonna.

