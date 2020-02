Un ferito questa mattina nello scontro tra un’auto ed un camion

JESI – Un automobilista è rimasto ferito, questa mattina, alle 8.45, in un incidente avvenuto in via Piandelmedico, nei pressi della rotatoria. Per cause in via di accertamento sono entrati in collisione una Fiat Punto ed un camion.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario per l’estrazione del conducente dalla vettura, poi trasportato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. Subito dopo i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti nell’incidente.

