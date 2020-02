“Un caffè con Campanile”: il candidato sindaco nelle case dei senigalliesi

SENIGALLIA – “Mancano poche settimane alle elezioni amministrative che ci vedranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco di Senigallia. Per fare una scelta consapevole approfitta del ‘Caffè con Campanile’, un’occasione unica che permetterà a chi lo desideri di fare quattro chiacchiere con il candidato a sindaco e conoscere il suo programma. La campagna elettorale finalmente torna casa per casa!”. E’ questo l’appello che parte dalla lista Amo Senigallia che candida a sindaco Gennaro Camnpanile.

“Organizza il tuo ‘’caffè con Campanile’’ e invita chi vuoi: amici, parenti, vicini… più siamo e più ci confrontiamo! Basta un messaggio o una telefonata – si legge in una nota – e organizzeremo a casa tua o dove vuoi il nostro incontro secondo le tue esigenze. Il nostro slogan ‘’Fare insieme, fare meglio’’, non è il nostro motto per caso!”

Per organizzare chiama al 3294817646 oppure invia una email a uncaffe@amosenigallia.it

