Ultimo appuntamento a Montemarciano per la rassegna di teatro dialettale

MONTEMARCIANO – Domenica 23 febbraio si conclude la quarta edizione della rassegna di teatro dialettale organizzata dal Comune di Montemarciano in collaborazione con la Fita Marche.

La rassegna

Alle ore 17.30 salirà sul palcoscenico del teatro Alfieri la Compagnia Piccola Ribalta di Pesaro con lo spettacolo “Quand el gatt an c’è”, commedia dialettale in due atti con la regia di Franco Ferri.

Lo spettacolo racconta la storia di Alvaro, il capofamiglia, lasciato solo a casa dai figli e dalla moglie, partiti per le vacanze. La sua solitudine viene messa in gioco da personaggi “scomodi” e “comodi”… perché Alvaro ha due istinti dentro di sé che si scontrano sempre, uno giusto ed uno sbagliato. Il primo si avvale della facoltà di non rispondere perché tanto dice di avere sempre ragione. Il secondo però vince sempre perché ha un…. avvocato migliore!

Costo del biglietto: € 7,00 intero, ridotto € 5,00 (under25, over60).

Info e prenotazioni: Ufficio Cultura 071.9163327 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14) e Teatro Alfieri 071.9163383 – Email: cultura@comune.montemarciano.ancona.it

