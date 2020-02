Trovato in possesso di arnesi per commettere furti aggredisce i carabinieri: sessantenne arrestato a Senigallia

SENIGALLIA – I carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno arrestato un uomo per i reati di resistenza con lesioni personali a pubblico ufficiale.

Si tratta di un sessantenne residente nella provincia di Novara e attualmente domiciliato a Senigallia, non nuovo a condotte del genere. Nel mese di settembre dello scorso anno, infatti, era stato arrestato in fragranza di reato per un furto proprio a Senigallia, nella chiesa della Duomo, e anche in tale circostanza aggredì fisicamente i carabinieri.

Nel primo pomeriggio di martedì, i carabinieri hanno notato il 60enne nei pressi della chiesa della “Madonna del Buon Consiglio” e hanno eseguito un controllo dello stesso, il quale, alla vista dei militari, ha iniziato subito ad agitarsi destando ulteriori sospetti circa i reali motivi della sua presenza nel luogo.

L’immediato controllo ha consentito di verificare che l’uomo era in possesso di alcuni attrezzi con i quali commettere furti dalle cassette per le offerte nei luoghi di culto. L’uomo veniva condotto presso la caserma di via Marchetti per gli ulteriori accertamenti del caso, ed ivi giunto, improvvisamente, dava in escandescenza, venendo a colluttazione con i carabinieri i quali lo hanno dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Un carabiniere che aveva partecipato all’intervento, medicato presso il locale pronto soccorso, è stato riscontrato affetto da traumi ed escoriazioni varie.

L’arrestato terminate le operazioni di rito, su disposizione del pubblico ministero, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. Il Tribunale di Ancona, mercoledì mattina, ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari dell’indagato fino all’udienza per il giudizio fissata nel corrente mese di febbraio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it