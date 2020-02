Trovato in casa con la droga, quarantenne arrestato a Senigallia dai carabinieri

SENIGALLIA – I carabinieri della Compagnia di Senigallia, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di droga, hanno arrestato una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un uomo di 40 anni, cittadino straniero comunitario, residente a Senigallia.

Questa mattina i carabinieri della Stazione di Senigallia hanno dato esecuzione ad un decreto della Autorità Giudiziaria di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto, occultate, in differenti ambienti della abitazione, diversi involucri di cellophane e plastica, alcuni contenenti complessivamente 140 grammi di marijuana, ed altri contenenti complessivamente circa 13 grammi di hashish, inoltre sono stati rinvenuti due trita-tabacco utilizzati per il trancio dello stupefacente. Al termine della perquisizione il 40enne è stato condotto in caserma, dove i militari hanno proceduto all’analisi ed al peso della sostanza rinvenuta.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e, terminate le operazioni di rito, su disposizione del pubblico ministero, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Ancona nella giornata di lunedì 17 febbraio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it