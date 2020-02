Trasportati a Torrette due feriti coinvolti in un incidente tra due auto alla periferia di Monsano

MONSANO – Due persone sono rimaste ferite, oggi pomeriggio, in un incidente stradale accaduto, poco prima delle ore 17, in via Santa Lucia, a Monsano.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco. Due le auto coinvolte nello schianto.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta dal distaccamento di Jesi, ha provveduto ad estrarre dall’abitacolo il conducente di una Opel. Subito dopo l’uomo, affidato al personale sanitario, è stato trasportato con l’eliambulanza, atterrata a poche decine di metri, all’ospedale regionale di Torrette.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nello schianto che, a sua volta, è stato ugualmente trasportato, con un’ambulanza, all’ospedale anconetano.

Subito dopo i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le due vetture coinvolte nello schianto e tutta l’area circostante.

