Si sgancia dalla motrice e si rovescia al centro della strada: rimorchio recuperato dai vigili del fuoco

STAFFOLO – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, alle ore 23:30, a Coste di Staffolo per il recupero di un rimorchio adibito al trasporto di animali che viaggiava scarico.

Il rimorchio si è sganciato dalla motrice mentre era in marcia, finendo in un terrapieno per poi ribaltarsi su un fianco, rimanendo sulla sede stradale senza coinvolgere altri veicoli.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto anche con l’autogrù ed ha recuperato il mezzo, liberando la sede stradale.

